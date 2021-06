Samsung Galaxy Watch Active 4 : des clichés avant l'heure

La Galaxy Watch Active 4 de Samsung se dévoile dans une série de clichés en fuite !

La prochaine montre connectée du constructeur affiche ainsi quelques changements dans son design : le boitier apparait à la fois plus fin et les tranches plus plates qu'arrondies. La boucle du bracelet a également été revue et ce dernier épouse désormais parfaitement le boitier.

Les deux boutons situés à droite optent pour une nouvelle forme plus étirée et sont désormais plus imposants. Selon les fuites, la Galaxy Watch Active 4 serait proposée en deux tailles : 40 ou 44 mm.

Nous l'apprenions il y a quelques semaines, la Watch Active 4 signe également le retour vers WearOS dans une version co-développée avec Google. La montre sera dotée d'un SoC gravé en 5 nm et déclinée en 4 coloris : noir, argent, or et vert. Les présentations officielles sont fixées au 28 juin.