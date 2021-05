Wear OS de Google et Tizen OS de Samsung fusionnent

Fruit d'une fusion entre Wear OS de Google et Tizen OS de Samsung, une plateforme unifiée pour smartwatch et wearables arrive. Fitbit ajoutera également sa touche.

Dans le cadre de sa conférence Google I/O, Google a annoncé une plateforme unifiée s'appuyant sur son système d'exploitation pour les montres connectées et wearables Wear OS et Tizen OS de Samsung. Une sorte de fusion pour " réunir le meilleur de Wear et de Tizen en une seule plateforme unifiée. "

La promesse porte sur une amélioration des performances avec une plateforme unifiée plus rapide, une meilleure autonomie de batterie, davantage d'applications proposées sur smartwatch grâce à l'apport de la communauté des développeurs et via le Google Play Store.

Cette plateforme sera disponible pour tous les fabricants qui le veulent et ils seront en mesure d'ajouter une interface personnalisée, tandis que les développeurs pourront utiliser les outils Android déjà à disposition.

Selon Google, le lancement des applications sera jusqu'à 30 % plus rapide sur les dernières puces et les transitions seront plus fluides. Un travail d'optimisation des couches basses du système d'exploitation est mis en avant pour mieux exploiter des cœurs à faible consommation.

À titre d'exemple, il devrait être possible de faire fonctionner le capteur de fréquence cardiaque en continu pendant une journée, suivre le sommeil pendant la nuit et pour autant disposer encore d'une autonomie de batterie pour le lendemain.

Pour mieux concurrencer l'Apple Watch et watchOS

Google souligne une nouvelle expérience utilisateur au niveau de la navigation et notamment un double appui sur un bouton pour revenir à une précédente application et retourner à la suivante, de nouvelles cartes (tiles) pour les applications favorites afin de personnaliser le carrousel de l'écran d'accueil. Une API Tiles et un éditeur pour le design du cadran sont conçus par Samsung.

Google Maps profite d'un nouveau design et d'améliorations comme la navigation au tour par tour sans smartphone à proximité, ainsi que Google Assistant et Google Pay avec l'ouverture à davantage de pays. Une application YouTube Music sera proposée sur Wear d'ici la fin de l'année avec des fonctionnalités telles que les téléchargements intelligents (hors connexion) pour les abonnés. Ce sera en outre aussi le cas pour Spotify.

L'expertise de Fitbit - officiellement dans le giron de Google depuis le début de l'année - sera exploitée avec des services comme le suivi de l'état de santé tout au long de la journée et pour les objectifs de motivation.

Du côté de Samsung, la prochaine Galaxy Watch sera équipée de la plateforme unifiée Wear. Le groupe sud-coréen précise que pour les produits existants basés sur Tizen OS, il y aura toujours au moins trois ans de support logiciel après lancement. Pour Fitbit, une smartwatch premium avec Wear est dans les cartons.