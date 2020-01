Galaxy Xcover Pro : Samsung confirme son smartphone durci pour la France

Après avoir été dévoilé en début de mois, Samsung annonce aujourd'hui que son smartphone durci Galaxy Xcover Pro sera disponible en France fin janvier. Par contre, son prix n'est pas communiqué pour le moment, sachant toutefois que pour la Finlande, il avait été évoqué un prix de près de 500 €.

Le Galaxy XCover Pro intègre la gamme Samsung Entreprise Edition pour les entreprises. Il est équipé d'un SoC octocore Exynos 611 (2,3 GHz) associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible jusqu'à 512 Go par microSD). Il embarque une batterie amovible de 4050 mAh compatible avec la recharge rapide 15 W (socle Pogo).



Il affiche sur un écran LCD bord-à-bord Infinity-O de 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. L'écran - qui peut être utilisé avec des gants - est percé dans l'angle supérieur gauche pour un capteur photo de 13 mégapixels (f/2,0). À l'arrière, c'est un double capteur photo de 25 (f/1,7) et 8 (f/2,2) mégapixels.

Avec coque durcie, le Galaxy XCover Pro est certifié IP68 (étanchéité à la poussière et à l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes) et MIL-STD 810 G. Il peut ainsi survivre à des températures de -20 °C à 60 °C et résister à des chocs et chutes jusqu'à 1,5 m.



Le smartphone dispose de deux boutons physiques latéraux personnalisables et avec fonctionnalité talkie-walkie. Il intègre un capteur latéral d'empreinte digitale. Fonctionnant avec Android 10 et surcouche One UI 2.0, le Samsung Galaxy XCover Pro comprend une connectivité Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G (cat. 6), la technologie NFC et une connectique USB-C.