Samsung Xcover Pro : le retour des smartphones renforcés

C'est en catimini que Samsung a finalement lancé le Galaxy XCover Pro, un terminal présenté en Suède il y a quelques jours et qui nous renvoie à l'époque des Galaxy Active, smartphones renforcés de la marque disponibles il y a quelques années.

Samsung relance donc une gamme de terminaux renforcés dans son catalogue, tout en affichant un design qui reste assez sobre malgré tout. Si le Galaxy XCover Pro affiche bel et bien une coque renforcée et de larges protections, le design reste assez sage à côté de ce que proposent les fabricants chinois spécialisés dans le domaine.

Le smartphone propose un écran de 6,3 pouces avec poinçon dans l'angle supérieur gauche pour le capteur photo frontal. Il propose un double capteur photo au dos de 25 et 8 MP et un SoC Exynos 9611 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via le port microSD. Il embarque une batterie de 4050 mAh compatible avec la recharge rapide 15W et est donc protégé par une coque imposante lui permettant de revendiquer une certification MILSTD 810G.

La sortie du smartphone est prévue pour la fin du mois de janvier en Finlande à un prix situé autour des 500 euros.