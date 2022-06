Samsung Galaxy XCover6 Pro : le smartphone outdoor se renouvelle

Pour répondre aux besoins des professionnels et des activités d'extérieur, Samsung dispose d'une gamme de smartphones avec coque renforcée. Le modèle Galaxy Xcover6 Pro propose ainsi une certification IP68 assurant l'étanchéité contre l'eau et les infiltrations de poussière et MIL-STD-810H contre les chocs et les chutes de plus d'un mètre de haut.

Mais là où la majorité des smartphones de ce type sont lourds et épais, on est ici sur 9,9 mm d'épaisseur et 235 g sur la balance, maintenant un design et un encombrement proche des téléphones standard.

Le Samsung Galaxy Xcover6 Pro propose un affichage 6,6 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz, protection Gorilla Glass Victus et Touch Sensitivity pour assurer un contrôle tactile même avec des gants ou en environnement très humide.

A l'aise en toutes circonstances

Il fait appel à un SoC Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte microSD, lui apportant une compatibilité 5G et WiFi 6E / Bluetooth 5.2 / NFC.

Il embarque encore un double capteur photo à l'arrière 50 (grand angle) + 8 (ultra grand angle) megapixels, et un module 13 megapixels à l'avant pour la visioconférence.

On trouvera sur le côté deux touches programmables pour activer une fonction ou une application privilégiée et le smartphone est compatible avec l'environnement professionnel sécurité Samsung Knox avec lecture de code-barre ou fonction push-to-talk (équivalent de talkie-walkie).

On notera que la batterie de 4500 mAh est amovible et que multiples accessoires pourront compléter ou prolonger les fonctionnalités.

Le Samsung Galaxy Xcover6 Pro sera disponible en Europe durant le mois de juillet 2022 mais son prix n'est pas encore connu.