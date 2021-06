Samsung Galaxy Z Flip 3 : le smartphone avec écran pliable se dévoile sous toutes les coutures

L'annonce officielle n'est plus très loin et les fuites se densifient d'autant. Le Galaxy Z Flip 3 se montre ainsi très largement avant l'heure.

Le smartphone Galaxy Z Flip 3 viendra renouveler la gamme des smartphones avec écran souple pliable de Samsung avec de nouveau un modèle rappelant le format clapet, avec un design très compact une fois fermé.

Il empruntera beaucoup à l'actuel Galaxy Z Flip / Z Flip 5G et en conservera donc les grandes lignes. De nouvelles fuites diffusées par Giznext montrent le smartphone sous toutes les coutures et détaillent les multiples coloris proposés : vert foncé, violet léger, beige, gris, noir, rose, bleu profond et blanc.

Credit : Giznext

Le smartphone proposera un affichage interne souple de 6,7 pouces avec un ratio 25:9 et verre UTG (Ultra Thin Glass), et un affichage secondaire externe de 1,9 pouce affichant les notifications et des informations utiles.

Credit : Giznext

La source relève la présence d'un double capteur photo dorsal aligné verticalement et affirme que le capteur avant à selfie se situe sous l'écran. A bord, on devrait trouver un SoC Snapdragon 888 et une batterie un peu plus grande.

La présentation officielle reste programmée pour le 3 août et le Galaxy Z Flip 3 devrait être commercialisé à un tarif autour de 1400 dollars.