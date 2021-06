Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 : de jolis rendus avant l'heure

Alors que le lancement du Galaxy S21 FE s'annonce compliqué, le gros morceau des annonces du mois d'août chez Samsung portera sur ses nouveaux smartphones avec écran repliable Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Les informations s'accumulent avant leur officialisation, des fiches techniques au design qui devrait rester très proche des modèles actuels. Comme pour le confirmer, le leaker Evan Blass a diffusé sur Twitter des rendus qui semblent être tirées des futurs rendus de presse, donnant un bel aperçu des deux modèles.

On retrouve le Z Fold 3 se repliant comme un livre et le Z Flip 3 comme un smartphone clapet, avec un écran secondaire à côté des capteurs photo pouvant afficher notifications et messages.

Credit : Evan Blass

Dans un second rendu, on retrouve plus précisément le Z Fold 3 avec à côté un stylet S Pen, confirmant une fois de plus le support de cette fonctionnalité héritée de la série Galaxy Note.

Le smartphone embarquera à l'arrière un triple capteur photo et l'on distingue un poinçon pour le capteur photo avant dans l'écran souple principal. Exit donc la rumeur d'un module à selfie logé sous l'écran, pourtant tenace ces derniers mois.