Samsung Galaxy Z Flip : un bon démarrage juste avant le coronavirus

Après le Galaxy Fold en 2019, le groupe Samsung a dévoilé en février dernier le Galaxy Z Flip, son deuxième smartphone avec écran souple pliable, et cette fois au fomat clapet.

Doté d'une fiche technique conservant le SoC Snapdragon 855 de l'an dernier et lancé vers 1500 € au lieu des plus de 2000 € du Galaxy Fold, il vient compléter la gamme en explorant un nouveau format et en exploitant du verre UTG (Ultra Thin Glass) au lieu du substrat plastique.

Les premiers retours suggéraient déjà que le smartphone semblait trouver son public dans un contexte difficile et cela semble confirmé par un volume de 230 000 unités livrées sur le mois de mars, soit une hausse de plus de 50% par rapport au mois précédent.

La crise sanitaire du coronavirus et le confinement ont vraisemblablement impacté ce bon démarrage mais le lancement d'un nouveau coloris Gold sur certains marchés a pu maintenir l'intérêt pour le smarpthone à clapet.

Dans le même temps, le site SamMobile estime qu'il apporte de la crédibilité et des perspectives au segment des smartphones avec écran pliable, notamment du fait du faible nombre de retours et de plaintes sur les finitions ou défauts de l'appareil mobile.

Les fabricants sont toujours à la recherche des designs et fonctionnalités qui porteront ce segment dans les années à venir et le Galaxy Z Flip pourrait devenir un exemple inspirant.

A contrario, les ventes de la Galaxy S20 ont connu un sérieux revers avec un recul de 35% par rapport aux ventes des Galaxy S10 un an auparavant. La présence encore timide de la 5G et la concurrence chinoise, de même que le maintien de la position d'Apple grâce à ses iPhone, constituent autant de difficultés à surmonter, malgré la puissance économique et marketing du géant coréen.