Samsung Galaxy Z Flip 5G : une disponibilité début août à 1 559 € en France

Surprise, il ne faudra pas attendre l'événement Unpacked du 5 août prochain. D'ores et déjà, Samsung officialise la version 5G de son smartphone Galaxy Z Flip à écran pliable à la verticale grâce à son format clapet.

S'il est officialisé, il n'est pas encore disponible. Dans une finition en verre mat et deux nouveaux coloris dits Mystic Gray et Mystic Bronze, le Galaxy Z Flip 5G sera disponible sur la boutique en ligne de Samsung Electronics France à partir du 7 août.



Le prix… 1 559 €, ce qui en fait une proposition plus chère de près d'une soixantaine d'euros par rapport au Galaxy Z Flip introduit en février et dont le prix ne devrait pas bouger. En comparaison à ce dernier, la version 5G est quasiment identique, si n'est donc la connectivité 5G avec la présence du nouveau SoC Snapdragon 865+ de Qualcomm et son modem Snapdragon X55 qui l'accompagne en étant obligatoire, mais toujours pas intégré à la puce.

Le mode Flex est garanti pour fonctionner de 75 à 115°. Quand l'appareil est plié, l'affichage se divise en deux écrans de 4 pouces, afin de visualiser le contenu sur la moitié supérieure de l'écran et un contrôle sur la moitié inférieure. C'est un affichage AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2636 x 1080 pixels, tandis qu'un second écran AMOLED de 1,06 pouce est sur la face externe.

Samsung souligne des optimisations pour le multitasking, de même que pour le mode Flex avec YouTube et une fonctionnalité de double pression sur la partie contrôle de l'écran. Elle permet de basculer entre les deux types d'affichage à l'écran.