Galaxy Z Flip : et si vous passiez au smartphone à clapet ?

Le groupe Samsung a lancé la tendance des appareils mobiles avec écran pliable avec le Galaxy Fold l'an dernier en proposant un smartphone se doublant d'une tablette tactile.

Avec le Galaxy Z Flip présenté durant son événement Galaxy Unpacked, la firme tente un autre form factor, celui du smartphone pouvant se replier pour aboutir à un design très compact.

L'usage n'est donc pas le même et le nouveau smartphone joue un même rôle d'explorateur de tendances pour tenter de trouver la meilleure combinaison dans ce nouveau genre.

L'affichage interne, très étiré, est de type Infinity-O avec un trou dans l'écran pour le capteur photo de visioconférence de 10 megapixels f/2,4. Il offre une diagonale de 6,7 pouces et reste en résolution FHD+ (ici en 2636 x 1080 pixels), avec une dalle Dynamic AMOLED.

Cet écran est protégé par un verre UTG (Ultra Thin Glass) au lieu du plastique des modèles de 2019 et la charnière permet de l'ouvrir à 90 degrés (ou à tout angle intermédiaire), en Flex Mode, ce qui pourra faciliter les conversations vidéo puisqu'il pourra être posé sur une table.

On sait déjà qu'il ne sera pas épargné par la pliure au point de rotation de l'écran et on peut supposer que Samsung a su apprendre des erreurs du Galaxy Fold et de son écran très fragile. En tous les cas, Samsung promet déjà une résistance à plus de 200 000 ouvertures.

Un second affichage externe permet d'avoir à l'oeil les notifications et les correspondants avec une diagonale de 1,06 pouces 300 x 116 pixels, en Super AMOLED.

Comme on a pu le voir, ce n'est pas un SoC Snapdragon 865 qui est proposé sur le Galaxy Z Flip mais une plate-forme Snapdragon 855+ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en UFS 3.0.

On trouvera également sur la partie externe un double capteur photo 12 megapixels capable d'enregistrement vidéo 4K. Le module principal offre une ouverture f/1,8 tandis que le second capteur offre un ultra grand angle à 123 degrés.

Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.0, le smartphone est compatible 2G à 4G mais pas 5G et il embarque une batterie 3300 mAh avec charge de 15W et charge sans fil de 9W. On a vu mieux.

Le Galaxy Z Flip sera proposé en coloris noir ou violet pour un tarif de 1500 €. On peut déjà le trouver en précommande chez Darty, avec livraison à partir du 14 février 2020 :

Et chez Fnac :