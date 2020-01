Samsung Galaxy Z Flip : certifié par la FCC et charge sans fil 15 Watts

Après un Galaxy Fold qui a ouvert la nouvelle catégorie des smartphones repliables, Samsung s'apprête à dévoiler un nouveau modèle Galaxy Z Flip qui étend la gamme en proposant cette fois un format clapet.

Le smartphone vient de passer les certifications de la FCC (Federal Communications Commission) qui signe en général une annonce officielle dans les semaines suivantes. Cela va dans le sens d'une présentation à l'occasion de l'événement Galaxy Unpacked annoncé pour le 11 février.

Le Galaxy Z Flip voit aussi ses caractéristiques se préciser avec une nouvelle fois la confirmation de la présence d'un verre UTG (Ultra Thin Glass) en remplacement du plastique protégeant l'affichage AMOLED de 6,7 pouces.

Le site XDA Developers précise que cela ne lui épargnera pas pour autant la petite pliure au niveau de la charnière. Le lecteur d'empreintes sera disposé sur le côté du smartphone et non sous l'écran.

Le smartphone exploitera par ailleurs un SoC Snapdragon 855+, et non le plus récent Snapdragon 865, avec 256 Go de stockage.

Il offrira également un double capteur photo de 12 megapixels, avec un module ultra grand angle, et proposera de la charge sans fil 15 Watts, avec charge sans fil inversée pour charger des accessoires, pour une batterie de 3300 à 3500 mAh.