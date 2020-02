Samsung Galaxy Z Flip : première prise en main du smartphone pliable

D'ici quelques jours, Samsung présentera son Galaxy Z Flip, deuxième smartphone doté d'un écran souple pliable mais cette fois sous forme clapet, comme le Moto RAZR 2019 qui arrive sur le marché dans quelques jours.

L'ergonomie sera donc différente avec un appareil compact lorsqu'il est refermé et qui dévoile un grand affichage allongé et protégé des rayures par du verre UTG (Ultra Thin Glass) au lieu du plastique.

Comment fonctionnera-t-il ? Une courte vidéo diffusée par Ben Geskin montre une première prise en main du Galaxy Z Flip, dont le système de charnière et le petit écran secondaire en façade.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

A l'ouverture, le smartphone présente un design tout en longueur, tandis que la charnière permettra de l'ouvrir selon différents angles. On retrouve la teinte mirror pink et peu d'interactions possibles lorsque l'appareil mobile sera replié, l'écran secondaire étant très petit et placé à côté du double capteur photo.

C'est le 11 février que le Galaxy Z Flip sera officiellement présenté durant un événement Galaxy Unpacked et sans doute commercialisé dans les jours suivants. On évoque déjà un tarif de l'ordre de 1599 €.