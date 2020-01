Galaxy Z Flip : les images et les caractéristiques du smartphone pliable

Comme souvent désormais, la présentation du smartphone Galaxy Z Flip relèvera plus de la formalité que de la découverte d'un nouveau produit. Les fuites s'enchaînent à un rythme rapide et c'est maintenant le site WinFuture qui dévoile un grand nombre de rendus du prochain smartphone à écran souple.

Déjà connu sous le nom de code Galaxy Bloom, il embarquera un affichage 6,7 pouces Infinity Flex OLED avec un ratio de 22:9 et une charnière permettant de le laisser plié à moitié (de 70 à 110 degrés, précise WinFuture), facilitant par exemple la prise de vue.

Il disposera d'un trou centré dans la partie supérieure de l'écran pour loger le capteur photo avant de 10 megapixels et il proposera une résolution de 2636 x 1080 pixels. L'écran sera protégé par verre UTG (Ultra Thin Glass) plutôt que par du plastique, ce qui devrait lui assurer une meilleure protection contre les rayures.

On trouvera également sur la face externe un affichage secondaire 1,06 pouce en 300 x 116 pixels pour afficher notifications et rappels. A l'intérieur, on attend un SoC Snapdragon 855+ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans port pour carte microSD.

Pour la photo, le Galaxy Z Flip sera bien équipé d'un double capteur photo 12 + 12 megapixels, dont un ultra grand angle 123 degrés et possibilité d'enregistrement vidéo en 4K.

Le smartphone proposera Android 10 et la surcouche Samsung One UI 2.0 et l'on ne trouvera qu'une batterie de 3300 mAh avec une charge filaire de 15 Watts, ainsi qu'une charge sans fil de 9 Watts.

Comme on l'a vu, le Galaxy Z Flip sera présenté le 11 février et peut-être lancé dès le 14 février, à un tarif autour de 1500 €.