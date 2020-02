Galaxy Z Flip : Samsung espère en écouler 2,5 millions d'unités

Après le Galaxy Fold en 2019 qui a ouvert le bal, le groupe Samsung se prépare à annoncer son deuxième smartphone doté d'un écran pliable, mais cette fois au format clapet, avec le Galaxy Z Flip.

Le smartphone, à la fiche technique un peu plus légère que son prédécesseur, devrait aussi coûter moins cher, ce qui facilitera sa diffusion. Selon le Korea Herald, le groupe coréen a préparé une production initiale de 500 000 unités pour le lancement mais il espère bien en écouler environ 2,5 millions d'unités sur l'année.

Ce serait trois à quatre fois plus que le Galaxy Fold, plus cher et lancé avec retard en 2019, du fait de la fragilité de son écran. Un tel volume est ambitieux, estiment les analystes qui doutent de la capacité du marché à se jeter sur le smartphone à clapet.

Le Galaxy Fold n'a généré qu'un volume de 500 000 unités environ pour un modèle proposé à plus de 2000 € et il reste à voir si le Galaxy Z Flip fera mieux en descendant vers 1500 à 1600 €, sachant qu'il reste en 4G et embarque un SoC Snapdragon 855+ et non le nouveau SoC Snapdragon 865 que pouvaient espérer les early adopters pour un tel tarif.

Il faudra aussi compter avec le lancement d'un smartphone Galaxy Fold 2 plus tard dans l'année qui, lui, devrait offrir une fiche technique très haut de gamme.