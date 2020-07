Samsung : le Galaxy Z Fold 2 dévoile son écran

On savait que Samsung préparait un successeur au Galaxy Fold, mais on n'en connaissait pas encore vraiment le nom, les suppositions les plus naturelles tendait ainsi vers Galaxy Fold 2. Finalement, dans un cliché subtilisé à la marque, on peut voir l'écran de l'appareil afficher le nom officiel choisi par Samsung : Galaxy Z Fold 2.

Un cliché partagé sur Naver dévoile ainsi la dalle pliable qui sera au coeur du smartphone. Samsung compte ainsi déployer une nouvelle gamme de smartphones pliants dont la terminologie sera Galaxy Z, suivie du modèle plus particulier indiquant à l'utilisateur le modèle précis.

On repère ce qui semble également être un poinçon sur l'écran de droite, au niveau de la partie supérieure et qui remplacerait l'encoche du Galaxy Fold premier du nom. Il est difficile toutefois de voir où commence l'écran et où s'arrêtent les bordures sur le cliché.

Selon les rumeurs, le terminal disposerait d'un écran de 6,23 pouces à l'extérieur et de 7;59 pouces à l'intérieur, il serait compatible 120 Hz. Le tout serait animé par un SoC Snapdragon 865+ et une batterie de 4365 mAh. Samsung pourrait présenter son appareil le 5 aout prochain, en même temps que ses Galaxy Note 20.