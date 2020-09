Samsung Galaxy Z Fold 2 : le nouveau smartphone avec écran pliable officialisé et en précommande

Ne souhaitant peut-être pas que les annonces se bousculent, le groupe Samsung n'avait fait qu'une présentation sommaire du Galaxy Z Fold 2 lors de son événement Galaxy Unpacked début août, préférant mettre en lumière la série Galaxy Note 20.

Pour la rentrée, le géant coréen livre plus d'informations sur la deuxième génération de son smartphone avec écran pliable, et notamment sa fiche technique. Le design ne changeant pas fondamentalement, on retrouve un affichage souple Dynamic AMOLED de 7,6 pouces en résolution 2208 x 1768 pixels et se pliant en deux comme un livre, à l'instar du Galaxy Fold de 2019, avec rafraîchissement 120 Hz.

A l'extérieur, le second affichage est nettement plus grande avec une diagonale de 6,2 pouces Super AMOLED de 2260 x 816 pixels qui permettra d'utiliser plus largement le smartphone dans son format replié.

Faisant tout de même ses 282 g, il ne mesure que 6,9 mm d'épaisseur déplié mais doit composer avec une épaisseur de 16,8 mm au niveau de la charnière lorsqu'il est replié.

Equipé comme prévu d'un SoC Snapdragon 865 Plus cadencé à 3,1 GHz, il sera proposé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1, certains marchés asiatiques ayant droit à une variante 12 Go / 512 Go.

Le Samsung Galaxy Fold 2 est doté d'un triple capteur 12 + 12 (ultra grand angle) + 12 megapixels (téléobjectif avec zoom optique x2 / numérique x 10) et d'un module 10 megapixels pour la visioconférence sous forme de poinçon dans l'écran souple mais aussi d'un second module 10 megapixels en poinçon dans l'affichage externe.

La capacité totale de la batterie est de 4500 mAh avec charge rapide filaire, charge sans fil et charge sans fil inversée pour charger d'autres appareils mobiles et gadgets compatibles.

Outre la compatibilité WiFi 6 et Bluetooth 5.0, le Galaxy Z Fold 2 s'offre donc un accès aux réseaux mobiles 5G, avec support nano SIM et eSIM.

Le Galaxy Z Fold 2 de Samsung débute les précommandes sur le site officiel de Samsung dès ce 1er septembre et jusqu'au 17 septembre, la commercialisation étant prévue à partir du 18 septembre. Il est commercialisé au prix de 2020 € (version 12 Go RAM / 256 Go stockage) avec un an d'assurance Samsung Care+ offerte (valeur 299 €) avec la livraison gratuite et une expédition prévue le 11 septembre.

On pourra éventuellement adoucir le prix par l'intermédiaire du programme de reprise d'un ancien smartphone avec une remise de quelques dizaines à quelques centaines d'euros.