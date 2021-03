Le Samsung Galaxy Z Fold 2, le Xiaomi Mi TV Stick et le casque Sony WH-1000XM4

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 5G qui profite d'un affichage extérieur de 6,2 pouces HD+ et d'un écran interne souple de 7,6 pouces une fois déplié qui permet une définition de 2208 pixels x 1768 pixels. La fréquence d'affichage de l'écran interne est de 120 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Snapdragon 865+ cadencé à 3,1 GHz avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Au niveau de la photographie, on retrouver un triple capteur avec des modules de 12 mégapixels et possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K. Il embarque une puce qui lui apporte une compatibilité 5G, mais aussi les connectivités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25 Watts et la recharge sans fil.

Vous pourrez trouver le smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 à 1169 € seulement au lieu de 2020 € chez Rakuten !



Vous trouverez aussi le Xiaomi Mi TV Stick qui vous permettra de profiter des contenus vidéo en streaming et VOD sur votre téléviseur. Ce dongle Xiaomi Mi TV Stick exploite un processeur quadcore ARM Cortex-A53 épaulé par 1 à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Il possède une connectique micro-USB pour sa charge, intègre une interface Android TV 9, le support de Google Assistant sur la télécommande pour un pilotage de l'interface par requêtes vocales ou encore la compatibilité avec les portails Netflix et Amazon Prime Video. Enfin, le dongle Xiaomi est compatible WiFi 5 et Bluetooth 4.2.

En ce moment Cdiscount propose le Xiaomi Mi TV Stick à 29 € au lieu de 39 €



Enfin, le casque WH-1000XM4 de Sony qui propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

Rakuten propose le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 à 291 € au lieu de 399 € !

