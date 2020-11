Samsung Galaxy Z Fold 3 : le capteur photo avant passera sous l'écran

Si le placement du capteur photo avant sous l'écran fait l'objet de travaux chez plusieurs fabricants de smartphones, seul le groupe chinois ZTE a sauté le pas sur un modèle commercial avec le ZTE Axon 20 5G.

Pour les autres, on attend toujours du concret, même si les démonstrations sur prototype laissent déjà entevoir une évolution intéressante. Du côté de Samsung, les espoirs ont porté un temps sur la série Galaxy S21 mais la technologie ne serait pas encore prête et n'offrirait pas encore des rendements suffisants en production.

C'est vers le Galaxy Z Fold 3 lancé au second semestre 2021 que les regards se tournent et la publication coréenne ET News va elle aussi en ce sens en affirmant la présence d'une technologie UDC sur la prochaine génération de smartphone avec écran pliable.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung aurait donc trouvé une parade au problème de l'entrée de lumière freinée par les couches de l'écran pour arriver jusqu'au capteur et qui a constitué jusqu'à présent un frein à l'introduction de cette technologie dans les smartphones.

Samsung soigne sa technologie UDC

Le Galaxy Z Fold 3 serait donc bien le premier smartphone de Samsung à être équipé d'une technologie UDC à l'aide d'un écran spécialement développé par Samsung Display et d'un capteur photo fourni par Samsung LSI (la branche semiconducteur du groupe coréen), sans compter un algorithme spécifique de correction d'image.

C'est donc bien une solution maison spécifique qui serait développée. Il est fort possible que plusieurs fabricants chinois fassent des annonces dès le début de l'année prochaine mais la qualité risque de ne pas être au rendez-vous sans une technologie soigneusement calibrée.

Une chose est (presque) sûre : 2021 devrait être l'année de l'UDC après l'encoche et le poinçon.