Caméra sous l'écran chez Samsung : pas pour le Galaxy S21 / S30 mais pour le Galaxy Z Fold 3

Si un premier smartphone ZTE Axon 20 5G a inauguré le capteur photo sous l'écran, plusieurs fabricants devraient proposer cette innovation l'an prochain dans leurs appareils.

Chez Samsung, on pouvait espérer trouver un tel capteur photo avant caché sous l'écran après plusieurs générations avec poinçon mais la publication coréenne The Elec affirme que les rendements de production de l'UDC (Under Display Camera) sont trop faibles et que le Galaxy S21 ou S30 de début 2021 ne pourra pas l'intégrer.

En revanche, la technologie devrait être prête pour un smartphone avec écran pliable Galaxy Z Fold 3 (dénomination supposée mais pas confirmée) lancé durant le second semestre 2021 et constituer ainsi l'une des innovations du modèle.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition

La publication indique que Samsung a évalué plusieurs méthodes pour parvenir à rendre opérationnel un capteur photo sous l'écran mais qu'il est aussi nécessaire de créer un module photo spécifique affiné et calibré spécialement pour s'accommoder de la teinte prise par la lumière après avoir traversé le substrat.

En conséquence, le Galaxy S21 / S30 devrait conserver un poinçon mais cette fois centré en haut de l'écran, comme le Galaxy Note 20 ou le Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Les dernières rumeurs suggèrent que le prochain smartphone Galaxy S sera plutôt une évolution légère de la série actuelle. On évoque par ailleurs, au moins sur le Galaxy S21 Ultra, la présence d'un lecteur d'empreintes 3D Sonic Max de Qualcomm avec une large zone de détection et une sécurité renforcée.