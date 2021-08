Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : déjà près d'un million de smartphones précommandés en Corée

A défaut d'un Galaxy Note 21 cette année, Samsung a renouvelé sa gamme de smartphones avec écran repliable en dévoilant les modèles Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Les deux proposent un affichage souple repliable, de la 5G, un SoC Snapdragon 888 premium et, pour le Galaxy Z Fold 3, un capteur photo avant logé sous l'écran, une première chez Samsung.

Ils seront commercialisés à la fin du mois d'août mais, déjà, le niveau de précommandes en Corée du Sud, leur marché national, apporte des nouvelles encourageantes concernant le succès de la gamme.

Selon Yonhap News, 800 000 Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 auraient déjà fait l'objet de précommandes au pays du matin calme avec 600 000 unités simlockées auprès des opérateurs mobiles du pays et 200 000 unités hors opérateurs après une semaine de précommandes.

Les écrans pliables deviennent (presque) mainstream

C'est 10 fois plus que le niveau des précommandes pour le Galaxy Z Fold2 l'an dernier et un signe d'une adoption plus large pour ce type de smartphone. S'ils ne devraient pas générer les volumes de la série Galaxy Note, ils s'installent durablement dans le paysage à la faveur de prix abaissés par rapport à la génération précédente.

A ce titre, le Galaxy Z Flip 3, avec son tarif de smartphone premium vers 1000 €, semble emporter l'adhésion du public en représentant 60% des précommandes pour l'ensemble de la série.

Il reste à voir maintenant si cet engouement initial ira au-delà de la fierté nationale envers un fleuron technologique de premier plan et si les marchés internationaux seront aussi réceptifs.

Concernant la France la précommande est toujours possible depuis le site de Samsung et ce jusqu'au 26 août avec de nombreux cadeaux offerts à la fois pour le Galaxy Z Fold3 5G et le Galaxy Z Flip3 5G.