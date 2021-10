Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : Samsung ne parvient plus à répondre à la demande

Les premières générations de smartphones avec écran pliable de Samsung ont posé les bases d'un nouveau segment positionné essentiellement en premium, largement au-dessus des 1000 €.

Constatant un certain engouement du public malgré les imperfections de jeunesse et le tarif élevé, le géant coréen a poursuivi sur cette lancée et proposé en août des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 plus aboutis et moins onéreux.

De quelques centaines de milliers de pièces à ses débuts, Samsung peut espérer produire plusieurs millions d'unités désormais, un volume plus conséquent mais qui reste limité.

Dès les précommandes pour les nouveaux modèles, il est apparu que la demande était forte. Et elle l'est maintenant à tel point que les attentes dépassent les prévisions les plus optimistes de Samsung et ses capacités de production.

La pénurie de composants complique la tâche, en plus de la disponibilité des affichages souples, et l'annulation d'un Galaxy Note 20 ainsi que le report du Galaxy S21 FE ne suffisent pas à compenser le succès des smartphones pliants.

En Corée du Sud, sur son marché national, les délais de livraison se sont allongés et certains revendeurs n'ont plus aucun stock, et ces contraintes commencent à déborder sur le reste du monde.

Il apparaît de plus en plus que ce type de smartphone n'est pas qu'une simple mode et qu'une réelle demande peut se constituer autour de ces appareils polymorphes.