Samsung Galaxy Z Fold 3 : une sortie maintenue en Août

Selon un fournisseur de Samsung, la marque Sud Coréenne n'aurait ainsi pas bousculé ses plans quant au lancement du Galaxy Z Fold 3 : la commercialisation de l'appareil aurait ainsi bien lieu dès le mois d'aout prochain.

Alors que la pénurie de composants électroniques frappe toujours le globe et qu'il se profile une nouvelle vague de Covid 19 en Asie qui pourrait à aggraver un peu plus la situation, Samsung aurait réussi à stocker et produire suffisamment de composants pour lancer son tout nouveau Z Fold 3 dans le courant du mois d'aout.

C'est S-Connect qui a indirectement confirmé la situation : le groupe a annoncé à ses actionnaires que Samsung devrait bien commercialiser son nouveau terminal ce été. Le groupe est à l'origine des charnières des smartphones pliables de la marque.

L'autre terminal pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip 3 devrait également être lancé pendant la même période. Fait intéressant : cette fenêtre de commercialisation était jusqu'ici réservée au Galaxy Note, que Samsung a choisi de ne pas sortir cette année et qui pourrait ne plus être développé, justement au profit des smartphones pliables...