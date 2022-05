Samsung Galaxy Z Fold4 / Z Flip4 : la production de masse démarre

Le lancement des Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 durant l'été 2021 a constitué une bonne surprise en matière de ventes, le public répondant présent à cette innovation malgré le tarif élevé et la disponibilité limitée.

Le groupe Samsung, leader du segment, mise fortement sur ces appareils mobiles pour appuyer ses ventes du second semestre, en l'absence d'une gamme Galaxy Note non renouvelée.

Le fabricant espère donc bien maintenir son avance avec des modèles Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 qui ont commencé à se dévoiler officieusement en étant capable de le produire en plus grand volume.

Credit : @OnLeaks

Les estimations se rapprochent des 10 millions d'unités cette année et le site The Elec rapporte que la production de masse des composants a démarré, en attendant l'assemblage des produits finis d'ici le mois prochain ou début juillet, sachant que la présentation officielle devrait se jouer de nouveau début août et la commercialisation quelques semaines plus tard.

Démocratiser les smartphones pliants

Selon les observateurs, 70% de la production devrait être consacrée au Galaxy Z Flip4, le modèle le plus populaire, et 30% pour le Galaxy Z Fold4, plus onéreux et porteur des dernières innovations comme le capteur photo sous l'écran. C'était déjà la proportion pour les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 en 2021.

Si Samsung parvient à écouler plus de 10 millions de smartphones avec écran pliable cette année, le segment atteindra 1% de taux de pénétration du marché mobile, ce qui sera une belle réussite pour de l'ultra premium, même si le groupe coréen réduit ses marges sur cette catégorie par rapport aux smartphones Galaxy S pour maîtriser ses tarifs.

The Elec évoque d'ailleurs que la série Galaxy S22 vise un objectif de volume de 30 millions d'unités, soit à peine plus que les Galaxy S21.