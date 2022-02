Samsung Galaxy Z Fold4 : cette fois avec un logement pour le stylet S Pen

Les qualités de la série Galaxy Note sont en train d'être diffusées dans les gammes Galaxy S et Galaxy Z avec notamment la présence du stylet S Pen. Si l'an dernier Samsung proposait le support de cet accessoire pour ses modèles premium, il devrait cette année amplifier cette tendance en intégrant un logement dans la coque.

C'est déjà le cas pour le tout récent Galaxy S22 Ultra et ce devrait l'être aussi pour le futur Galaxy Z Fold4 avec écran repliable attendu durant le second semestre, selon le site coréen The Elec.

Samsung Galaxy Z Fold3 avec stylet S Pen

Le Galaxy Z Fold3 supporte le stylet S Pen mais n'a pas de logement prévu pour le stocker et le Galaxy Z Fold4 fera donc oublier cette contrainte mais avec une astuce : pour éviter d'épaissir le smartphone, Samsung prévoirait un stylet plus fin capable de s'intégrer dans l'épaisseur de seulement 6,4 mm de l'appareil mobile.

Pour le reste, le Galaxy Z Fold 4 resterait similaire au niveau du design avec un affichage souple interne de 7,52 pouces et un écran externe de 6,2 pouces. The Elec relève que le fabricant envisageait de proposer un affichage interne de plus grande diagonale mais il aurait renoncé pour préserver l'ergonomie du produit.

Pour un écran souple plus grand, peut-être faudra-t-il attendre les designs avec affichage se repliant en trois volets comme on a pu les anticiper dans divers brevets.