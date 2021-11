Galaxy Z Fold 4 / Z Fliip 4 : Samsung espère atteindre les 10 millions d'unités écoulées l'an prochain

La tendance des smartphones avec écran repliable s'affirme d'année en année et donne à Samsung une longueur d'avance sur le marché très concurrentiel des smartphones.

Quasiment seul à pouvoir aligner des gammes régulières, il a pu constater l'intérêt du public pour ses appareils mobiles d'un nouveau genre au point d'avoir du mal à répondre à la demande cette année sur les modèles Galaxy Z Fold 3 et surtout Galaxy Z Flip 3.

L'objectif des 7 millions de smartphones avec écran pliable devrait être atteint et, déjà, la firme espère faire mieux l'an prochain. Selon la publication coréenne The Elec, le leader mondial espère atteindre les 10 millions d'unités en 2022 avec les futurs Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 qu'il présentera sans doute de nouveau durant l'été en bonifiant leurs caractéristiques.

Dans le même temps, Samsung table sur la livraison de 38 millions de smartphones de la série Galaxy S22 l'an prochain, ainsi que près de 10 millions de Galaxy S21 FE, qui doivent être présentés en janvier et février 2022.

De son côté, la série de milieu de gamme Galaxy A représentera toujours le gros des ventes de smartphones avec une prévision de 78 millions d'unités livrées.

2022 devrait toutefois voir débarquer de nouveaux acteurs prêts à tenter leur chance dans le domaine des smartphones avec écran pliable. Si Xiaomi a dévoilé un premier modèle (mais pas disponible à l'international), des fabricants comme Oppo ou Honor pourraient se dévoiler prochainement.