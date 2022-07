Samsung Galaxy Z Fold4 : toujours plus cher

Le groupe Samsung est un pionnier des smartphones pliants et ses gammes Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip semblent avoir trouvé leur public, malgré les tarifs élevés et la disponibilité limitée des appareils mobiles du fait de leur nouveauté et des innovations intégrées.

La firme espère faire beaucoup mieux en matière de ventes cette année avec les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 qui seront annoncés d'ici quelques jours. Les smartphones conserveront les grandes lignes du design de leurs prédécesseurs tout en mettant à jour leur fiche technique pour embarquer le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et bonifier les technologies liées aux écrans souples, de l'affichage à la charnière en passant par la protection d'écran.

Samsung Galaxy Z Fold3

Les smartphones pliants restent des objets précieux et les tarifs dépasseront allègerement les 1000 €. Si le Galaxy Z Flip4 devrait se maintenir vers cette limite basse, le Galaxy Z Fold4 pourrait grimper encore au lancement.

Des tarifs encore salés

Le site Gizpaw relève qu'un revendeur européen a dévoilé par erreur les tarifs des versions 256 Go et 512 Go du Fold4 et, après conversion, suggère que les prix seront en hausse.

Il faudrait donc compter 1849 € pour le Galaxy Z Fold4 en 256 Go (soit +50 € par rapport au Fold3 256 Go) et 1999 € pour la version 512 Go (soit +100 € par rapport au même modèle de l'an dernier). Tarifs qui pourraient encore augmenter ponctuellement dans certains marchés en fonction des taxes locales.

Cette année encore, il faudra donc payer le prix fort la nouveauté d'un smartphone pliant avec un SoC premium et un capteur photo à selfie caché sous l'écran. Le temps d'un modèle Galaxy A Fold pliant en milieu de gamme n'est pas encore arrivé...