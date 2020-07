Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra se détaille de nouveau en images

Tandis que la série Galaxy Note 20 est en train de passer les certifications de la FCC, signalant un lancement dans quelques semaines, et après les rendus directement trouvés sur le site de Samsung Russie, des photos du Galaxy Note 20 Ultra continuent de détailler le design du futur smartphone.

Sur Twitter, Jimmy is promo diffuse plusieurs photos montrant une partie de l'avant et de l'arrière du smartphone, confirmant certains points du design. On retrouve bien le trou dans l'écran centré dans la partie supérieure et un affichage discrètement incurvé mais aux angles marqués, donnant un aspect très rectangulaire à l'ensemble.

On retrouve classiquement sur la tranche droite les boutons d'alimentation et de volume.

A l'arrière, le triple capteur photo est inséré dans un rectangle dépassant de la coque et montre deux capteurs, dont l'un est sans doute un module 108 megapixels, et un troisième capteur à l'ouverture carrée qui est sans doute le module périscopique permettant le zoom jusqu'à x50.

Flash et laser autofocus sont également visibles et devraient faire oublier les problèmes de netteté des clichés rencontrés avec le Galaxy S20 Ultra. On retrouvera toujours le stylet S Pen avec la série Galaxy Note 20