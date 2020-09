Samsung : une gamme Galaxy F orientée vers la photographie

Alors que Samsung a pris pour habitude de déployer de plus en plus de gammes de smartphones, la marque vient d'annoncer l'abandon de la série J qui fusionnera avec sa série A.

Après avoir présenté ses Galaxy S10 et Galaxy Fold, Samsung avait également présenté ses Galaxy A30 et A50 pour le milieu de gamme, et c'est donc tout naturellement qu'arrive le Galaxy A10 pour l'entrée de gamme.