Samsung produirait pour Google une puce d'un nouveau genre

Les liens entre Google et Samsung passeraient par la production d'une puce spéciale en lien avec le rachat de Fitbit, parmi d'autres.

Le géant Google est en phase d'acquisition du fabricant de montres et bracelets connectés sportifs Fitbit et, même si les régulateurs s'intéressent de près à ce rachat qui pourrait modifier le jeu de la concurrence dans le secteur, la firme américaine semble préparer soigneusement les étapes suivantes.

Cela semble notamment être l'occasion de renforcer ses liens avec Samsung en tant que fabricant de semiconducteurs. Plusieurs rumeurs ont émergé ces derniers mois à propos de la fabrication de différents types de puces spécifiques pour Google, selon une stratégie qui n'est pas sans rappeler celle d'Apple pour ses iPhone et iPad.

Fitbit Versa 2

Selon la publication coréenne ET News, Google aurait demandé à Samsung de concevoir et produire une puce de tracking des mouvements du corps pour de futurs accessoires de Fitbit.

Le géant américain n'est pas étranger à la création de puces dédiées, comme la puce de sécurité Titan M présente dans le nouveau Pixel 4a et conçue en interne.

La nouveauté ici est qu'il fait appel au géant coréen pour cette tâche de conception et cela ne serait que le début d'une collaboration plus large qui pourrait conduire à la création de SoC complets pour smartphones, initiative portant le nom de code Whitechapel et utilisant la gravure en 5 nm EUV, ce qui peut laisser penser qu'on en entendra parler pour la série Pixel 6.