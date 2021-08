La barre de son Samsung HW-Q950T est à prix réduit, elle est suivie de notre GROSSE sélection de bons plans

Aujourd’hui, la Samsung HW-Q950T est mise en avant avec cette jolie promotion de 39 %.

La barre de son est accompagnée d’un caisson de basse et de deux surrounds. Le tout s’affiche avec un design noir et simple qui se montre discret dans votre salon. Sa taille est de 1232 x 69,5 x 138 mm et 120 x 210 x141 pour les enceintes. Elle est compatible Dolby Atmos avec une puissance de 530 Watts.

Grâce à cet ensemble, vous profitez d’un son à 360° qui se synchronise avec le son de la télévision pour une expérience encore plus immersive. Vous avez la possibilité de connecter la télévision via le Bluetooth ou le WiFi mais elle présente aussi deux ports HDMI.

Vous trouvez la barre de son Samsung HW-Q950T au prix de 899 € au lieu de 1499 € sur le site de Darty.







Et vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes chez tous les e-commerçants :

Smartphone

Casque

Logitech G935 à 90 € au lieu de 189 € (Amazon)





Barre de son

Souris

Disque Dur

Western Digital WD 4 To à 97 € au lieu de 110 € (Amazon)





PC portable

Chromebook ACER Spin 513 à 329 € au lieu de 429 € chez Boulanger (13,3", SC7180, 4 Go RAM, 64 Go eMMC)

Dell inspiron 15 à 899 € au lieu de 1299 € chez Amazon ( 15,6", i7, 8 Go RAM, 512 Go SSD, GTX 160 Ti)





Aspirateur

Divers



N’hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme notre trio du jour avec le casque Logitech G935, la souris Logitech G402 et le gimbal DJI Osmo Mobile 3 Combo ou encore LEGO qui fait sa rentrée chez Cdiscount.