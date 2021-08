Le casque Logitech G935, la souris Logitech G402 et le gimbal DJI Osmo Mobile 3 Combo : jusqu'à 66 % de réduc

Le casque Logitech G935, la souris Logitech G402 et le gimbal DJI Osmo Mobile 3 Combo sont notre trio des meilleurs bons plans de la journée avec jusqu'à 66 % de réduc.

Commençons par le casque sans fil gamer Logitech G935 qui profite d'une réduction de 52 %.

Il est équipé de transducteurs Pro-G 50 mm fabriqués à partir d'un maillage hybride propriétaire pour une très bonne expérience sonore. Il affiche aussi d'un éclairage RVB réactif et entièrement programmable via l'application du constructeur G HUB.

Le casque profite d'un son surround DTS Headphone:X 2.0 qui permet un son d'une très belle clarté. Il est équipé d'un micro de 6 mm. Vous pouvez profiter d'une autonomie de 12 heures avant de devoir le recharger.

Vous pouvez trouver le casque sans fil Logitech G935 au prix de 90 € au lieu de 189 € chez Amazon.

Passons ensuite au stabilisateur de cardan DJI Osmo Mobile 3 Combo qui est en promotion sur le site d'Amazon.

Il est facilement transportable une fois plié grâce à ses dimensions de 157 mm x 130 mm x 46 mm avec un poids de 405 grammes. Le stabilisateur permet de prendre des vidéos de qualité, avec une stabilité lors des mouvements et des effets de zoom. Ce bras stabilisateur possède une intelligence lui permettant de suivre des personnes ou objets grâce à la fonction ActiveTrack 3.0.

Ce gimbal comprend plusieurs boutons pour piloter les diverses fonctions et intègre une batterie rechargeable de 2450 mAh lui assurant une très bonne autonomie d’environ 15 heures et le temps de recharge est de 2 heures et demie. Il dispose d’un angle de préhension de 15°.

Sur le site d'Amazon, le stabilisateur de cardan DJI Osmo Mobile 3 Combo est au prix de 89 € au lieu de 129 €



Finissons avec la souris Logitech G402 Hyperion qui bénéficie aussi de 66 % de réduction.

De type filaire et optique, la souris est noire avec des petites touches de rétroéclairage LED. Vous profitez de la possibilité d'utiliser 4 modes de sensibilité différents de 250 ppp à 4000 ppp, modifiable en un clic pour adapter en temps réel sa façon de jouer. La souris est équipée de 8 boutons qui sont programmables grâce au logiciel de la marque.

C’est une souris avec un profil de droitier qui est très ergonomique avec un poids de 144 grammes. Les matériaux légers associés au revêtement en caoutchouc garantissent des sessions de jeu prolongées.

La souris Logitech G402 Hyperion est au prix de 24 € au lieu de 70 € sur le site d’Amazon avec la livraison gratuite.



