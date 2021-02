Samsung : une IA pour des clichés plus personnels

La capacité d'un smartphone à réaliser de bonnes photos est un critère phare dans le choix d'un terminal aujourd'hui. Samsung l'a bien compris et souhaite aller au-delà des évolutions matérielles en proposant une IA pour des clichés plus personnalisés.

D'un constructeur à l'autre, si l'on constate parfois des similitudes dans les modules photos des smartphones, les résultats sont bien souvent aux antipodes pour l'utilisateur. En cause, les réglages imposés par les fabricants qui ciblent des demandes particulières de leur principal public.

Ainsi, Samsung est connu pour proposer des clichés avec des couleurs vives et une forte saturation. Chez d'autres utilisateurs, c'est le traitement des visages qui est souvent mis en avant, avec un lissage prononcé pour des selfies plus avantageux...

Chaque constructeur propose ainsi sa propre recette de réglages, qui conviennent ou pas à l'utilisateur final. Ce traitement peut être constaté sur les terminaux qui proposent la capture de clichés au format RAW, un format présenté comme la "pellicule numérique" et qui ne profite d'aucun traitement.

Samsung envisage ainsi de proposer une IA qui adaptera les réglages en fonction non seulement des conditions de lumière, mais aussi en fonction des gouts de l'utilisateur.

Jusqu'ici, Samsung réalisait des sondages et une moyenne pour correspondre au plus grand nombre. Avec l'IA, il sera possible de développer son propre ensemble de réglages automatisés, pour une expérience personnelle toujours ajustée.

Samsung évoque le concept de façon simple : si 10 personnes différentes prennent ensemble un même cliché, l'idée serait d'aboutir à 10 clichés différents pour chacun, en fonction des préférences de chaque individu.

Pour ce faire, l'IA devra apprendre au fil des clichés réalisés par l'utilisateur : ce dernier pourrait être invité à désigner ses clichés préférés... Un mode initial pourrait proposer à l'utilisateur de prendre plusieurs photos d'une même scène , différents réglages lui seraient alors proposés pour faire sa sélection, avec des mises à jour régulières pour affiner ces derniers.

Samsung précise qu'il faudra néanmoins une certaine capacité de calculs pour proposer cette technologie dans des smartphones, et que cela nécessitera quelques avancées au niveau des puces mobiles.