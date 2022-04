Galaxy S20, S21 et Tab S7+ : Samsung avec iFixit pour la réparation par soi-même

Via un partenariat avec iFixit, Samsung embrasse aussi la réparation en libre-service pour certains de ses produits Galaxy. Une initiative uniquement annoncée aux États-Unis pour le moment.

Dans le cadre d'une annonce qui concerne pour le moment les États-Unis, Samsung indique se rapprocher de la communauté en ligne et spécialiste du démontage et de la réparation de produits électroniques iFixit.

Notamment en faveur de l'économie circulaire et du droit à la réparation, cette collaboration porte sur un programme de réparation pour les smartphones de la série Galaxy S20, Galaxy S21 et la tablette Galaxy Tab S7+ qui sera lancé l'été prochain.

Les clients de Samsung et détenteurs d'appareils concernés pourront avoir accès à des pièces détachées d'origine, des outils et des guides afin de procéder par eux-mêmes à des réparations.

Crédits : iFixit (YouTube)

Du DIY avec des limites

Dans un premier temps, il sera question de remplacer l'écran et les ports de charge, ou encore de renvoyer des pièces usagées à Samsung pour un recyclage. Le fabricant coréen prévoit ultérieurement d'étendre les possibilités en matière de réparation et pour davantage d'appareils.

A priori, il ne sera toutefois pas possible d'agir par soi-même sur un aspect particulièrement sensible, à savoir la batterie. Son intégration est devenue trop complexe et un changement nécessite des mains expertes.

Rappelons qu'Apple avait surpris avec l'annonce pour début 2022 d'un programme de réparation en libre-service Self Service Repair. Pour les iPhone 12 et iPhone 13, puis les ordinateurs Mac avec puces M1. Il sera d'abord déployé aux États-Unis, mais une ouverture à d'autres pays a aussi été évoquée.