Samsung Isocell JN1 : le capteur photo 50 megapixels en 0,64 µm, qui dit mieux ?

Augmenter la capacité des capteurs photo sans en augmenter la taille est un défi relevé ces dernières années par les spécialistes du marché mobile. Les modules ont pu ainsi offrir, 48, 64 et même 108 megapixels tout en respectant les contraintes d'espace des appareils mobiles.

A ce jeu, Samsung avait déjà fait fort en proposant un capteur 50 megapixels avec des photosites de 0,7 µm (Samsung Isocell Slim GH1) mais le groupe coréen va encore plus loin avec son module Isocell JN1 qui propose 50 megapixels avec des photosites de 0,64 µm seulement.

Cette première industrielle s'accompagne du déploiement d'une technologie Isocell 2.0 qui permet de capter plus de lumière. Car qui dit photosites plus petits dit moins de lumière captée, avec perte de détails et grain.

La technologie Isocell 2.0 vient compenser cette difficulté en offrant une sensibilité à la lumière améliorée de 16%, avec toujours du pixel binning (technologie Tetrapixel chez Samsung) fusionnant 4 pixels en 1 pour créer l'équivalent d'un grand pixel de 1,28 µm et générer des photos de 12,5 megapixels lumineuses et détaillées.

Cela permet de conserver un module très compact au format 1/2,76 pouces qui permettra de l'utiliser aussi comme capteur dans un bloc photo à l'arrière ou bien comme module à selfie à l'avant des smartphones.

Le capteur Isocell JN1 est également compatible avec les technologies Smart ISO (pour conserver des détails en environnements très lumineux ou très sombres) et Double Super PDAF (autofocus rapide, même en faible luminosité).

Il sera en outre capable d'enregistrer de la vidéo en 4K 60 fps et en Full HD 240 fps. Samsung annonce que son module JN1 est déjà en production. On devrait donc rapidement le retrouver à bord des prochains smartphones de différentes marques.