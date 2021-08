Semi-conducteurs : Samsung intéressé par une prise de contrôle de l'européen NXP

Avec la crise mondiale des semi-conducteurs, le marché devient sensible et potentiellement soumis à des tentatives d'acquisition pour contrôler certaines ressources.

Le groupe coréen Samsung cherche à maintenir sa position parmi les plus grands acteurs du secteur des semi-conducteurs et réfléchit à des acquisitions stratégiques qui lui permettraient de se renforcer sur des segments spécifiques.

En marge de la présentation de ses résultats financiers trimestriels, la firme a confirmé qu'elle étudiait la piste d'acquisitions stratégiques dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la 5G et du secteur automobile, avec plusieurs cibles en vue.

L'une d'elle serait concernerait la prise de contrôle partielle ou totale de NXP Semiconductor pour ses puces automotive, souligne le Korea Times. Samsung est le grand leader mondial de la fabrication de puces mémoire mais le marché commence à saturer.

Prendre position sur un secteur prometteur

Dans le même temps, les segment des puces automotive est à faible marge, contrairement aux puces 5G ou IA, mais avec un énorme potentiel de croissance du fait de l'arrivée prochaine des véhicules connectés autonomes.

Or, le groupe coréen n'a qu'une faible part de marché sur ce segment porteur et doit rapidement se renforcer. Les puces automotive de NXP pourraient donc représenter une cible de choix avec un potentiel à moyen et long terme.

NXP fait depuis longtemps partie des acquisitions potentielles pour Samsung mais la tentative de rachat par Qualcomm en 2018 (qui voulait aussi se renforcer dans les puces pour automobile mais qui a tourné court, faute d'accord du régulateur chinois) a gelé les positions.

Le Korea Times note toutefois que Samsung dispose d'une grande réserve de cash et pourrait sans difficulté financer une acquisition de NXP, ou au moins une prise de participation.

Tout dépendra toutefois de la décision de Lee Jae-yong, à la tête du groupe coréen mais actuellement en prison pour corruption et détournement de fonds, et qui pourrait être libéré sur parole le 15 août prochain, à l'occasion de la journée nationale de libération de Corée.