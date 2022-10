Samsung Odyssey G3 : 63 % de réduction sur l'écran Gamer (!) et notre sélection des bons plans du jour

Aujourd'hui, nous mettons en avant l'écran gamer Samsung Odyssey G3 qui profite d'une belle réduction sur Topachat.com.

Il intègre une dalle LED de 27" avec une définition de 1920 x 1080 px, un taux de rafraichissement de 144 Hz et une luminosité de 250 cd/m². L'écran est compatible avec la technologie AMD FreeSync qui permet une meilleure synchronisation entre l'écran et la carte graphique. De plus, l'Odyssey G3 est équipé d'un DisplayPort, d'un port HDMI, d'un port VGA et d'une sortie audio.

Sur Topachat, le Samsung Odyssey G3 est au prix de 150 € au lieu de 260 € avec le code de réduction BALROG et l'ODR de 50 €.



