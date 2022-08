Samsung Odyssey OLED G8 : l'écran gaming incurvé ultra-fin

Pour le salon IFA 2022 de Berlin, Samsung met à jour sa gamme d'écrans gaming incurvés en proposant pour la première fois une dalle OLED au lieu du LCD avec rétroéclairage mini-LED.

Le modèle Samsung Odyssey OLED G8 s'offre ainsi un design ultra-fin (3,9 mm à son point le plus fin) pour une dalle de 34 pouces QHD (3440 x 1440 pixels) avec rafraîchissement 175 Hz et un temps de réponse ramené à seulement 0,1 ms.

Au format 21:9 et avec un rayon de courbure de 1800R, le nouvel écran profite d'un contraste de 1.000.000:1 et d'un respect de l'espace colorimétrique DCI-P3 à 99,3%. Il est aussi compatible VESA Display HDR 400 True Black et AMD FreeSync Premium.

L'Odyssey OLED G8 intègre le Smart Hub de Samsung et pourra donc accéder facilement à de nombreux contenus comme Amazon Prime, Netflix ou Youtube quand il ne servira pas à jouer.

Les services Samsung pour en faire plus

Le Gaming Hub apportera un accès à de multiples services de cloud gaming (Xbox, Nvidia GeForce Now, Google Stadia...) pour du jeu instantané. En plus de ses qualités d'affichage, l'écran comprend un pied à hauteur ajustable et la fonction Tilt pour le pencher légèrement en avant ou en arrière.

Enfin, l'écran intègre les technologies CoreSync et Core Lighting+ d'illumination arrière selon les couleurs affichées à l'écran pour une plus grande immersion. Côté connectique, on pourra compter sur du micro-HDMI 2.1, du DisplayPort 1.4 et des ports USB-C.

L'écran gaming incurvé Samsung Odyssey OLED G8 sera en démonstration sur le salon avant sa commercialisation prévue au dernier trimestre à un tarif pas encore connu.