Samsung officialise son Galaxy M51 avec batterie de 7000 mAh et prix contenu

Les OnePlus Nord et Google Pixel 4a peuvent déjà trembler : Samsung dégaine déjà un concurrent sérieux sur le marché du smartphone de milieu de gamme avec le Galaxy M51.

Rappelons que la gamme M avait été initialement lancée en Inde pour séduire un marché moins fortuné et que Samsung a décidé d'y ajouter une double caractéristique : un prix plus attractif que sa gamme A pour un équipement quasi similaire, et une batterie de grande autonomie. On a pu constater avec le Galaxy M31 que Samsung avait effectivement fait des efforts, et cela se constate une fois de plus avec ce M51.

Samsung confirme donc l'arrivée du Galaxy M51 qui embarque un écran AMOLED de 6,7 pouces, un Soc Snapdragon 730, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il propose 4 modules photo : un module principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, une caméra de profondeur de 5 MP et un objectif macro de 5 MP.

Concernant l'autonomie du smartphone, elle s'annonce record grâce à une batterie de 7000 mAh, d'autant qu'elle est également compatible avec la charge rapide 25 W pour une charge complète en 2 heures. Samsung a même confirmé le prix du smartphone en Allemagne : 360 euros.