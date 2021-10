Les semaines de l'innovation Samsung : des bons plans en cascade chez Cdiscount (tablettes, smartphones, TV..)

Jusqu'au 15 novembre 2021, Cdiscount et Samsung proposent Les semaines de l'innovation avec de très intéressantes réductions sur les produits du géant coréen.

Prenons par exemple la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 qui propose un écran LCD de 11 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels pour 276 ppi. Cette tablette exploite un processeur Snapdragon 865+ accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, extensible via microSD.

Le système d'exploitation est Android 10. Cette Samsung Tab S7 est dotée de deux caméras de 13 mégapixels et 5 mégapixels, mais aussi d'un capteur frontal de 8 mégapixels. Du coté de la connectivité, la Galaxy Tab S7 propose le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Elle est alimentée par une batterie Li-Po de 8000 mAh compatible avec la charge rapide 45 Watts.

Sur Cdiscount, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 est au prix de 650 € au lieu de 796 € avec la livraison gratuite.





Voici une liste d'autres promotions pour Les semaines de l'innovation Samsung :

Et signalons également deux offres spéciales qui ne seront valables que du 29/10/2021 18 :00 au 31/10/2021 23 :30 avec un nombre limité d'exemplaires, il s'agit de produits vendus et expédiés par Cdiscount.

