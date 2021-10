Des prix de folie sur un tapis de course, un lave-vaisselle, une bibliothèque, un rasoir ...

Voici une petite série de bons plans sélectionnés pour vous avec par exemple un tapis de course, un rasoir, une bibliothèque, un projecteur ou encore un jeu de tournevis.

Prenons par exemple le tapis de course de la marque Giga qui profite d’une baisse de 100 €.

Ce tapis peut atteindre jusqu’à 12 km/h avec une puissance moteur de 2CV. Il est livré avec 12 programmes de formation. On note la présence du Bluetooth qui permet grâce à un bouton de pouvoir changer la musique. On note aussi la présence d’un écran LED qui permet d’indiquer la vitesse, la distance, les calories, l’heure et la fréquence cardiaque.

Le tapis peut supporte une charge maximale de 100 kg avec une surface de course de 39,8 x 112 cm. Il peut être plié grâce à un système hydraulique et possède des roues pour le déplacer et le ranger facilement.

Sur Gshopper, le tapis de course GIGA est au prix de 288 € au lieu de 388 € avec le code 8FE245C39F avec une livraison gratuite depuis l’Allemagne.



