La chute du prix de la trottinette UrbanGlide Ride 85Max avec 38% de réduction et notre sélection du jour

Vous cherchez une trottinette puissante et pas cher? Arrêtez-vous, elle est ici avec la UrbanGlide Ride 85Max. Nous avons aussi sélectionné pour vous une sélection des meilleurs bons plans du jour avec des PC portables, des souris ou encore des claviers.

Aujourd’hui, nous mettons en avant la trottinette UrbanGlide Ride 85Max qui profite d’une promotion sur le site marchand Rueducommerce.

Elle est constituée d’un alliage d’aluminium, de deux roues de 8,5" de diamètre et ne pèse que 13,8 kg. Elle peut supporter une personne avec un poids maximal de 120 kg. Elle est propulsée par un moteur de 350 W, accompagné d’une batterie de 7500 mAh qui vous offre une autonomie de 30 km avec un temps de recharge de 240 minutes et la UrbanGlide Ride 85Max vous permet de prendre des côtes de 15° avec une vitesse maximale de 25 km/h.

L’UrbanGlide Ride 85+ est aussi pourvue d’un frein électromagnétique, mais aussi d’un frein à pied, d’un éclairage avant et arrière et d’une double suspension. Elle est équipée d’un écran LCD qui affiche la vitesse ainsi que le reste d’autonomie. La trottinette se plie pour pouvoir la transporter plus facilement.

Sur Rueducommerce, la trottinette UrbanGlide Ride 85Max est au prix de 249 € au lieu de 400 €.



