Semi-conducteurs : la pénurie de processeurs mobiles jusqu'à fin 2022

| Source : The Elec

La grande réorganisation annoncée par Samsung doit lui permettre de se renforcer face au concurrent taiwanais TSMC et de tenter de lui prendre la première place mondiale.

Elle ne permettra pas toutefois d'éviter les pénuries de composants qui ont particulièrement compliqué l'année 2021. Entre forte demande de certains secteurs et perturbations de l'approvisionnement et de la production du fait de la pandémie mondiale, la disponibilité des puces, dont les processeurs mobiles, a été perturbée.

Et la situation devrait se prolonger encore tout au long de l'année à venir. La production de processeurs d'applications mobiles et de composants RF associés aux modems devrait rester problématique jusqu'à fin 2022 (et peut-être au-delà).

Le géant coréen devrait tout de même pouvoir prendre des mesures pour réduire l'impact de ces pénuries, avec l'expérience de l'année sur le point de s'écouler, avec par exemple l'établissement de stocks de composants pour quatre semaines (au lieu de deux habituellement) pour lisser les périodes de tension.

Il va également falloir composer avec la hausse probable des prix des fondeurs pour l'accès à leurs moyens de production très demandés et sollicités, et ce d'autant plus que la situation tend à conduire les entreprises fabless (qui conçoivent des puces mais les font fabriquer par d'autres) à privilégier les composants à forte marge (haut de gamme / premium) dans cette période.