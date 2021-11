Pénurie de composants : moins d'iPad produits pour préserver la disponibilité des iPhone 13

Pour ses produits électroniques, Apple a plutôt réussi jusqu'à présent à esquiver les difficultés associées à la crise des semiconducteurs. Sa puissance économique et ses réserves de cash lui permettent d'avoir une position privilégiée dans les circuits d'approvisionnement.

Malgré tout, à mesure que la pénurie se prolonge, les effets commencent à se faire sentir, imposant des mesures restrictives. Cela peut se jouer sur la baisse du volume de production (la firme aurait réduit de 10 millions d'unités sa commande) ou bien sur des choix pragmatiques sacrifiant certaines catégories pour en alimenter d'autres.

Le Nikkei Asia affirme ainsi qu'Apple a fait de prélever des composants attribués aux tablettes iPad pour les attribuer à ses iPhone 13, de manière à maintenir leur disponibilité sur la fin d'année.

Maintenir les volumes du produit vedette

Mécaniquement, la production de tablettes iPad a commencé à chuter de 50% par rapport aux prévisions initiales ces deux derniers mois tandis que la production d'iPhone d'ancienne génération est également réduite au profit de celle de l'iPhone 13.

Le choix de donner la priorité aux smartphones est logiquement liée aux espoirs d'une plus forte demande pour cette catégorie de produit tandis que la fin d'année constitue la période phare pour les ventes d'iPhone, qui constituent toujours le gros des revenus d'Apple.

Mais il se fait dans une période de remontée de la demande pour les tablettes iPad du fait de la pandémie et de ses confinements qui ont incité au télétravail et à l'école à distance.

Apple ne pourra donc pas profiter à plein de cet effet pour ses tablettes qui risquent d'être plus difficilement disponibles. Le Nikkei Asia indique qu'Apple avait déjà utilisé des composants d'iPad pour alimenter la production des iPhone 12 en 2020 mais la rupture de stock des tablettes risque d'être plus sensible cette année, avec des délais de livraison allongés.

L'effet de la crise des semiconducteurs est déjà visible dans les résultats d'Apple de son dernier trimestre trimestre fiscal (terminé fin septembre) avec des revenus abaissés de 6 milliards de dollars du fait de la Covid-19 (qui affecte les équipes de production) et du manque de composants.