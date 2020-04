Samsung : un smartphone avec caméra popup en préparation ?

Si l'encoche et le poinçon restent les principales approches pour loger le capteur photo avant, certains fabricants proposent une caméra motorisée coulissante installée dans la tranche supérieure, libérant complètement l'écran.

Le leader mondial de la téléphonie mobile, Samsung, n'a jamais fait appel à cette méthode, hormis peut-être avec le système particulier du Galaxy A80. Des rendus diffusés par @OnLeaks et @Pigtou_ montrent toutefois un futur modèle Samsung Galaxy doté d'une petite caméra popup dans la tranche supérieure.

D'après le design général, avec un triple capteur photo en alignement vertical et un lecteur d'empreintes à l'arrière trahissant vraisemblablement un affichage LCD, il pourrait s'agir d'un Samsung Galaxy A pas encore annoncé.

La petite caméra coulissante permet de dégager complètement l'affichage qui profite de bordures réduites et d'une fine bande noire à la base. Peu de détails sont donnés, hormis un affichage qui devrait atteindre 6,5 pouces de diagonale et une épaisseur assez sensible de 9,2 mm (il faut bien loger le capteur photo coulissant).

Le smartphone ne montre pas de prise casque 3,5 mm mais semble disposer d'un port infrarouge, en plus du port USB-C.