Samsung veut rendre les smartphones avec écran pliable mainstream

Le groupe Samsung a présenté ses résultats financiers trimestriels et a indiqué sa volonté de rendre les smartphones avec écran pliable accessibles au plus grand nombre.

Les premières générations de smartphones avec écran souple pliable ont surtout constitué des démonstrateurs technologiques. Produits en petits volumes et proposés à des tarifs ultra premium (1500 à plus de 2000 €), ils ne sont pas vraiment encore destinés au public le plus large.

Samsung s'apprête à dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones pliants avec les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 durant le mois d'août et il reste à voir si les tarifs pourront baisser, maintenant que les technologies sont plus matures et que les premiers modèles ont reçu un bon accueil.

La firme coréenne a présenté ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et affiche une belle santé avec un chiffre d'affaires de 63 700 milliards de wons (près de 47 milliards d'euros), en progression de 20% sur un an, et un bénéfice opérationnel de 12 600 milliards de wons (plus de 9 milliards d'euros).

Le numéro un mondial s'en sort plutôt bien malgré la pénurie de semi-conducteurs et la crise sanitaire qui ont affecté les résultats de la division mobile, en baisse par rapport au trimestre précédent.

Dans les commentaires de sa présentation financière, Samsung indique vouloir consolider son leadership en rendant les smartphones avec écran pliable plus "mainstream", ce qui passera sans doute par une baisse de prix de futurs modèles.

La firme confirme ainsi que les smartphones pliants ne sont pas qu'une mode et se sont établis comme une catégorie à part entière qui devrait donc se diffuser du premium vers les segments plus bas.