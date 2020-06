Samsung imagine déjà un smartphone complètement souple et flexible

Le leader mondial de la téléphonie mobile est aussi un pionnier des smartphones avec écran souple pliable et il dispose déjà de deux modèles, Galaxy Fold et Galaxy Z Flip, explorant différents formats : s'ouvrant comme un livre ou type clapet.

Aussi innovants soient-ils, ils ne proposent finalement que deux conformations possibles, ouvert ou fermé. Serait-il possible qu'un appareil puisse offrir plus de combinaisons ?

Un brevet soumis par Samsung Display en 2018 auprès de l'USPTO et du WIPO vient d'être validé et décrit un appareil mobile avec un écran dont chaque extrêmité peut se plier plus ou moins, donnant un format en S.

Au lieu de n'avoir qu'une seule ligne de pliure, comme les produits actuels, le smartphone décrit en croquis présente plusieurs zones souples générant différents form factors, selon la façon dont sont pliées les extrêmités.

Cela donne lieu à un smartphone très allongé lorsqu'il est totalement déplié et qui devient une sorte de grand chewing-gum aux multiples conformations. Letsgodigital note que l'appareil ne présente aucun bouton ni appareils photo mais c'est parce qu'il s'agit d'un brevet ne décrivant que le principe de l'écran souple flexible.

On peut imaginer de multiples capteurs placés au dos et un capteur photo avant dans un poinçon ou bien directement sous l'écran, puisque cette technologie est censée bientôt émerger dans les smartphones.

Rien ne dit bien sûr que Samsung exploitera l'idée de ce brevet dans un produit commercial mais il est intéressant d'observer jusqu'où vont les réflexions concernant les nouvelles possibilités des smartphones avec écran souple.