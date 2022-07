Samsung a livré trois fois plus de smartphones pliants en 2021

Samsung a officialisé la date de son prochain événement Galaxy Unpacked qui aura lieu de 10 août 2022. À n'en pas douter, le smartphone pliant sera mis en vedette avec la présentation des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 qui est attendue.

Comme pour faire monter la température, le Président et Directeur de la division Mobile eXperience du groupe prend la parole et dévoile que les livraisons de smartphones pliants Galaxy Z ont augmenté de 300 % en 2021 par rapport à 2020.

Ce sont ainsi près de 10 millions de smartphones pliants qui ont été livrés par Samsung à travers le monde. La ventilation entre les deux types de format proposés est en outre précisée.

Le format clapet trouve davantage preneur

Sur les deux appareils pliants commercialisés par Samsung l'année dernière, la part du Galaxy Z Flip plus abordable est de 70 %. Plus haut de gamme et onéreux, le Galaxy Z Fold a donc représenté 30 % des modèles écoulés.

TM Roh ne détaille pas les versions des modèles de Galaxy Z, sachant que le Galaxy Z Fold 3 qui se plie comme un livre et le Galaxy Z Flip 3 au format clapet avaient été introduits en août 2021. Ils avaient été lancés à 1 799 € et 1 059 €.

Pour le responsable de Samsung, l'adoption des smartphones pliants se généralise. " Cette année, nous avons progressé sur chaque détail et avons ouvert de nouvelles expériences rendues possibles avec ces appareils qui viennent changer nos habitudes. […] Je suis impatient de vous montrer tout le potentiel de de nos nouveaux smartphones pliants. "