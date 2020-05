Samsung Terrace 4K : le téléviseur connecté QLED certifié IP55 pour l'extérieur

Les écrans sont partout, et peut-être plus encore avec la crise mondiale du coronavirus et son confinement forcé. De là à voir fleurir des écrans jusque dans les extérieurs ?

C'est ce que propose Samsung avec le téléviseur connecté QLED Terrace 4K qui offre la particularité de disposer d'une certification IP55 le protégeant des éclaboussures, de la pluie et des infiltrations de poussière.

Disponible en 55, 65 ou 75 pouces, il est doté de sa propre barre de son et propose différentes solutions de fixation, sur pied ou au mur. Pour ne paraître fade en extérieur, il offre une luminosité de 2000 nits et d'un filtre anti-reflets.

Sa dalle QLED 4K ne manquera rien des événements sportifs (rafraîchissement d'écran 120 Hz) avec une adaptation dynamique des contenus pour un rendu optimisé.

L'écran Terrace présente les connectivités sans fil WiFi et Bluetooth pour un fonctionnement connecté et l'on retrouvera le support des assistants numériques Bixby (Samsung), Alexa (Amazon) ou Google Assistant.

Les tarifs s'établissent entre 5000 et 6500 dollars, avec un lancement d'abord en Amérique du Nord et sur différents marchés internationaux (dont certains européens) plus tard dans l'année.