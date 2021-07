Samsung : la TV en direct sur smartphone et tablettes avec une application dédiée

Regarder la télévision depuis son smartphone ou sa tablette, beaucoup le font déjà, mais cela passer par des applications limitées à certains contenus comme myCanal, ou des applications plus larges comme Molotov.

Désormais, les utilisateurs de smartphones et tablettes Samsung disposent de leur propre application. Le constructeur sud-coréen lance Samsung TV Plus, une application mobile qui permet d'accéder à 57 chaînes de télévision en direct.

Au menu de ces 57 chaînes, on retrouve Vevo Pop, Euronews, ADN, MTV Classics... L'application se veut complète et offre quelques fonctionnalités intéressantes : il est possible de placer des chaînes en favori ou de régler un rappel pour être notifié de la diffusion d'un programme spécifique. Notons que tout est proposé en accès gratuit et que Samsung n'envisage pas de proposer de bouquets additionnels payants.

Proposée sur le Galaxy Store et le Play Store, l'application ne sera compatible qu'avec les smartphones et tablettes signées Samsung à partir du Galaxy S7 pour les smartphones, et Galaxy Tab S6 pour les tablettes.