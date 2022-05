UFS 4.0 : le mémoire de stockage prend encore de la vitesse avec Samsung

Les solutions de stockage UFS 2.2 et UFS 3.1 (Universal Flash Storage) sont largement présentes dans les smartphones de milieu et haut de gamme en remplacement de l'eMMC. Elles offrent ainsi des vitesses de transfert plus élevées pour mieux répondre aux besoins actuels, que ce soit pour stocker des contenus ou lancer des applications plus rapidement.

Samsung Semiconductor vient d'officialiser la génération suivante, l'UFS 4.0 validée par le JEDEC et promettant des vitesses de transfert encore améliorées, et pas qu'un peu puisqu'il est question de 23,2 Gbps par ligne, soit le double par rapport à l'UFS 3.1.

Samsung note que cette nouvelle mémoire de stockage sera particulièrement adaptée aux besoins des smartphones 5G mais aussi pour les applications AR / VR et l'automobile. Bref, pour tout ce qui demandera de pouvoir traiter de grosses quantités de données.

En faisant appel à la V-NAND de 7ème génération de Samsung et son contrôleur propriétaire, la mémoire UFS 4.0 offrira des vitesses de lecture séquentielle de 4200 Mo/s et d'écriture séquentielle de 2800 Mo/s, tout en limitant la consommation d'énergie par rapport à la génération actuelle.

Samsung proposera les premiers modules UFS 4.0 à partir du troisième trimestre 2022, avec une capacité pouvant aller jusqu'à 1 To. Les premiers smartphones équipés devraient arriver début 2023, avec les nouveaux SoC supportant cette évolution.